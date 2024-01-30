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Antalya'da Deniz Kirliliğine Neden Olan 35 Gemiye 52 Milyon 560 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da Deniz Kirliliğine Neden Olan 35 Gemiye 52 Milyon 560 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Antalya Körfezi'nde gemilerin deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 35 gemiye toplamda 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Elektronik Gemi Denetleme Sistemi sayesinde gemilerin atıklarını boşalttığı anında tespit edilerek müdahale ediliyor.

Antalya\'da Deniz Kirliliğine Neden Olan 35 Gemiye 52 Milyon 560 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı
30.01.2024 - 12:45,
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Antalya'da son 6 ayda deniz kirliliğine neden oldukları belirlenen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde gemilerin denizde neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik "Elektronik Gemi Denetleme Sistemi" uygulaması kapsamında 22 noktada termal ve gece görüşlü kameralar kuruldu.

Sistemin merkezindeki ekranları sürekli kontrol eden ekipler, gemilerden kaynaklı kirliliğin tespitinde anında bölgeye sürat botlarıyla görevli personel sevk ediyor. Atığını boşalttığı belirlenen gemilere ceza uygulanıyor.

Bu kapsamda son 6 ayda deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 35 gemiye toplam 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye'de ilk olan elektronik gemi denetleme sistemi ile Antalya'nın denizlerini kirliliğe karşı koruduklarını belirtti.

Deniz sahasının gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralar ile anlık takip edildiğini bildiren Yıldırım, sintine boşalttığı tespit edilen gemilere anında müdahale ettiklerini anlattı.

Kaynak: AA
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Antalya, Çevre, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Deniz Kirliliğine Neden Olan 35 Gemiye 52 Milyon 560 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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