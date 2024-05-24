Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Devlet Ana' oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Devlet Ana' oyunu sahnelendi

Antalya\'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali\'nde \'Devlet Ana\' oyunu sahnelendi

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı ve Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği 'Devlet Ana' oyunu Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve birçok yerli ve yabancı turist tarafından büyük beğeni topladı. Oyun, Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini ve bir cinayet öyküsünü anlatarak, milletin hayatta kalma mücadelesi ve devletin kurulma sürecini sahneye taşıyor.

24.05.2024 22:55
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Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında "Devlet Ana" oyunu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği oyun, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile çok sayıda yerli ve yabancı turistin izlediği 2 perdeden oluşan oyun, büyük beğeni topladı.

Oyun, 1290 yılında, bugün Marmara Bölgesi olarak bilinen, o dönemde Bitinya'nın güneydoğusunda yer alan küçük bir uç beyliğinde geçiyor. Üç yanı bataklıklarla çevrili bu bölge, iki yüzyıl önce başlayan göç ve savaşlar nedeniyle büyük bir kaos içindedir. Oyun, Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini ve bu süreçte yaşanan bir cinayet öyküsünü anlatıyor. Bu dönemde milletin hayatta kalma mücadelesi ve devletin kurulma süreci sahneleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Devlet Ana' oyunu sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Devlet Ana' oyunu sahnelendi - Son Dakika
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