Antalya'da ekmek fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da ekmek fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında bir çalışan dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Depodaki kasalar ve paletler ise zarar gördü.

02.07.2024 19:25
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Antalya'nın Aksu ilçesinde ekmek fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çalkaya Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan ekmek fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir çalışanın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangında depodaki kasalar ve paletler zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da ekmek fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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