Antalya'da Engelsiz Toplu Ulaşım İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Engelsiz Toplu Ulaşım İçin Çalışmalar Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplu ulaşımdan daha iyi faydalanabilmeleri için çalışmalara başladı. Sesli sinyalizasyon sistemi ve durak isimlendirmesi gibi iyileştirmeler planlanıyor.

12.06.2024 10:42
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(ANTALYA)- Toplu ulaşım araçlarındaki sesli sinyalizasyon sisteminin aktifleştirilmesi ve durakların isimlendirilmesi konusunda çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelsiz toplu ulaşım için harekete geçti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların da içerisinde yer aldığı Engelsiz Komisyon toplantısı gerçekleştirdi. Belirli aralıklarla toplanarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için karar alan komisyon üyeleri, bu kez engelli bireylerin toplu ulaşımdan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için neler yapılması gerektiğini görüşmek üzere bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Toplu Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü, STK temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı.

Engelli bireyler için önemli iyileştirmeler

Toplantıda, toplu taşıma hizmetlerinin daha erişilebilir, güvenli ve verimli hale getirilmesi, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması konusunda yapılan çalışmalar ele alındı.

Ayrıca sesli sinyalizasyon sisteminin aktifleştirilmesi ve durakların isimlendirilmesi gibi konuların üzerinde durularak, engelsiz ulaşım için çalışmalara hız verileceği kararı alındı. Kentin toplu taşıma hizmetlerinde engelli bireyler için önemli iyileştirmeler yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

"Engelsiz toplu ulaşım için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, "Ulaşım Hizmetleri Komisyonu, toplu taşımada kaliteyi artırmak ve halkın memnuniyetini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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