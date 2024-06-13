Antalya'da eTwinning Projesiyle Öğrenciler Güvenli İnternet Kullanımını Öğrendi

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Antalya'da hazırlanan uluslararası eTwinning projesi çerçevesinde aileleriyle oyun arkadaşı olan ilkokul öğrencileri, zeka oyunları eşliğinde güvenli internet kullanımını öğrendi.

Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba İlkokulunda ocak ayında 3-D sınıfı öğretmeni Düriye Er koordinatörlüğünde Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullar arası etkileşim ve iletişimi artırmak için hazırlanan portal eTwinning kapsamında "Doyasıya Eğlence, Kıyasıya Rekabet" isimli proje başlatıldı.

Zeka oyunları eşliğinde güvenli ve verimli internet kullanımını aşılayan projeye, Türkiye'den 10 ve Kuzey Makedonya'dan 2 farklı okuldan yaklaşık 84 öğrenci ve aileleri katıldı.

Proje kapsamında mangala, küre, pentago, sudoku, q-bitz ve equilibrio gibi zeka oyunlarıyla tanışan öğrenciler, bir yandan da güvenli internet kullanımı ve yapay zeka eğitimlerine katıldı.

Oyunlarla zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan öğrencilerin aileleri ise "oyun arkadaşları" oldu.

"İnternetin güvenli kullanımını öğrenmeleri çok önemliydi"

Proje Koordinatörü öğretmen Düriye Er, AA muhabirine, projeyle öğrencilerin soyut düşünme becerilerini geliştirmeyi, kişilik gelişimine destek olmayı, ekip ruhunu canlandırmayı ve davranış bozukluklarının önüne geçmeyi amaçladıklarını anlattı.

Er, projenin en önemli özelliklerinden birinin velilerin de dahil edilmesi ve güvenli internet kullanımını ön plana çıkması olduğunu dile getirdi.

Günümüzde bu bilincin giderek önem arz ettiğine değinen Er, "Projemizde çocuklar çevrim içi ortamda olacakları için internetin güvenli kullanımını öğrenmeleri çok önemliydi. Velilerimizi tüm eğitim ve uygulama süreçlerine dahil ettik. Böylelikle çocukların bilinçli internet kullanıcısı olmasında ve akıl oyunlarında onları desteklesinler istedik. Velilerimize ve öğrencilerimize güvenli internet kullanımı konusunda eğitimler verdik. Uygulamalı etkinlikler ve pano çalışmaları yaptık, eğitim sunumları ve toplantılarla destekledik." ifadelerini kullandı.

Er, her ay bir oyunun belirlendiğini ve öğrencilerin oyunları aileleri eşliğinde öğrenmeye çalıştığını anlattı.

Özellikle UNESCO Kültürel Miras Listesindeki Mangala'yı çok önemsediklerini vurgulayan Er, "Projemizde kültürel paylaşım da oldu. Türk zeka oyunu mangalayı ve çeşitlerini Kuzey Makedonya'daki öğrenciler bilmiyordu. Çeşitli malzemelerle oyunların tasarımlarını yaptık ve yabancı öğrencilerimize öğrettik. Ayrıca mangalada çeşitli turnuvalarda dereceler kazandık. Öğrencilerimiz maçlarda zamanı etkili kullanmayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrendiler. Velilerimiz ise Mangala Federasyonunun düzenlediği yarışmada dereceler elde etti. Kendi çocuklarıyla birlikte o masalarda yarışma heyecanını yaşadılar."

Düriye Er, proje kapsamındaki yapay zeka eğitimlerine değinerek, "Etkinliklerde eğlenerek yapay zeka eğitimlerine de katıldılar. Öğrencilerimiz yapay zeka ve web2 araçlarıyla poster, afiş ve logo çalışmaları yaptı. Avatarlar oluşturduk, eğitim içerikli oyunlara katıldık. Yapay zeka araçlarıyla metinleri, şiirleri besteye çevirdik. Proje sonunda öğrencilerin hem web2 hem yapay zeka konusunda daha bilinçli olduklarını gördük." dedi.

Er, velilerden, öğrencilerden ve özellikle yurt dışındaki proje ortaklarından olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

"İnternetin güvenli tarafını keşfetmiş olduk"

Güzeloba İlkokulu Müdürü Sami Aktaş ise yürütülen projenin teknolojinin, internetin doğru kullanımı açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Projeye katılan velilerden Selcan Taşel de oğlunun internete ve tablete çok ilgi gösterdiğini, bunun önüne geçmekte zorlandıklarını anlattı.

Projenin internetin farklı yönlerini gösterdiğini belirten Taşel, "Afiş tasarlamayı, müzik yapmayı, resimlerimizi hareket ettirmeyi, güvenli internetin ne olduğunu öğrendik. Ayrıca mangala bizim için büyük bir hırs oldu. Oğlum babasıyla turnuvaya katılıp derece aldı. Evimizin atmosferi değişti. Bu sayede internetin güvenli tarafını keşfetmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Veli Tamara Gülistan ise projenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.