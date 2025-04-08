Antalya'da Evsel Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika
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Antalya'da Evsel Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde günlük 650 ton evsel atık bertaraf ederek, çevre dostu enerji üretimi yapıyor. Yıllık 49 bin 582 megavat enerji üreterek 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilen tesis, atıkların ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

08.04.2025 11:24  Güncelleme: 12:15
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden toplanan günlük yaklaşık 650 ton evsel atık bertaraf ediliyor. Tesiste aylık 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi gerçekleştirilirken, evsel atıklar ekonomiye kazandırılıyor ve çevreye duyarlı temiz enerji üretimi sağlanıyor.

Kendi enerjisini üreten ve depolayan Türkiye'deki ilk belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden toplanan çöpler bertaraf edilerek yıllık 49 bin 582 megawat enerji üretimi gerçekleştiriliyor. Aylık 18 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede enerji üretimi gerçekleştirilen tesiste evsel atıklar ekonomiye kazandırılarak çevreye duyarlı temiz enerji üretimi de sağlanıyor.

Günlük 650 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Fatih Karaçolak, Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nde Alanya ve Gazipaşa ilçelerinden toplanan günlük yaklaşık 650 ton evsel atığın bertaraf edildiğini belirtti. Karaçolak, "İlerleyen dönemde Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin evsel atıkları da Katı Atık Transfer İstasyonları aracılığıyla tesisimize ulaştırılacaktır. Tesise gelen atıklar önce çöp havuzunda toplanıyor, ardından organik ve inorganik olarak ayrıştırma işlemi gerçekleştiriliyor. Organik atıklar fermantasyon tanklarında biyogaza dönüştürülürken, inorganik atıklardaki geri dönüştürülebilir malzemeler ise geri dönüşüm merkezlerine gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor. Fermantasyon tanklarından ve depolama sahamızdan elde edilen biyogaz ise elektrik üretim tesisimizde enerjiye dönüştürülüyor. Bu sayede atıkların doğaya verdiği zarar azaltılırken, geri dönüşüm ve enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sağlanıyor. Alanya'mızın çöpleri adeta altına dönüşüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Evsel Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor - Son Dakika

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