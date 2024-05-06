Antalya'da Gençler Matematikle Buluştu - Son Dakika
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Antalya'da Gençler Matematikle Buluştu

Antalya\'da Gençler Matematikle Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Ormanda Matematik Günü' etkinliğinde öğrencilere matematik eğitimi verildi ve oryantiring yarışması düzenlendi.

06.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:34
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde 'Ormanda Matematik Günü' etkinliği düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde öğrencilere matematiği sevdirecek renkli bir atölye düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk Ortaokulu'ndan 27 öğrenciye Pi, çember ve daire konularıyla ilgili bilgi verildi; ardından oryantiring yarışı yapıldı.

Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi alanı içerisinde harita üzerinde belli rotayı takip eden öğrenciler, hem yön buldu hem de hedefler üzerinde asılı olan bilgilendirme kartlarını okuyarak parkuru tamamladı. Yarışma sonunda öğrencilere hediyeleri verildi.

Kaynak: ANKA

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