Antalya'da Güneş Enerjisi Sistemi ile Su Sorunu Çözüldü

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sülekler Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile çalışan pompaj sistemi, bölgenin su sorununu çözdü.

Korkuteli Sülekler Mahallesi'nde yıllardır taşıma su ile tarım yapan çiftçiler, elektrik olmadığı için yeraltı su kaynaklarından yararlanamıyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan GES ile şebekeden bağımsız olarak enerjiyi güneşten sağlayarak, sulamada yüzde 100 ücretsiz enerji desteği sağlandı. GES ile elektriğe kavuşan mahallede sondajla 80 metreden su çekilip, üreticinin bahçesine boru sistemiyle ulaştırılıyor. Türkiye'de bir ilk olan güneş enerjisiyle çalışan tarımsal sulama sistemi ile Sülekler Mahallesi'nin kurak arazileri sulanabilir hale geldi. Hububata dayalı üretim yapılan mahalle, meyvecilik üretim merkezine dönüştü.

Sülekler Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Durmuş Ünver, mahallede yaşanan su sıkıntısı ile daha önce göletten, açık kanaldan sulama yapıldığını ve 600 dönümlük alanın sulanabildiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Güneş Enerji Sistemi ve boru destekleri ile Sülekler'in adeta kaderinin değiştiğini söyleyen Ünver, şöyle konuştu:

"Gölet yetersiz kalıyordu arazi büyüktü. Kuru mahsul ekiyorduk nohut, buğday, arpa gibi. Burada gerçekten çok verimli kaliteli arazilerimiz vardı ama su sıkıntısı olduğu için dikim yapamıyorduk. Su olmadığı için meyveler yeterli sulanamıyordu. Kayısı ve vişnenin yüzde 40'ı ölü fiyatına gidiyordu. Ürün iyi olmayınca mecburen meyve suyuna veriyorduk. GES Projesi olduktan sonra çok kaliteli meyveler üretmeye başladık. Erik, vişne ve kayısıya döndük. Türkiye'nin en kaliteli ürünlerini yetiştiriyoruz. GES projesinden sonra yüzde 100 kaliteyi yakaladık. Ekonomik olarak bize yüzde yüz katkı sağladı."

Geri göçü teşvik eden proje

Üretici Durmuş Ünver de bölgede arazi kurak olduğu için ancak arpa, buğday, nohut üretimi yapılabildiğini belirterek, baba mesleği olan çiftçiliği bırakıp merkeze göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Ünver, "Beni köye geri döndüren şey Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 2 yıl önce mahallemize yapmış olduğu GES Projesi oldu. Kayısı ağaçlarım 2 yılda bu hale geldi. Benim gibi şehre göç edip şimdi buraya dönmeyi düşünenler var. Şu anda toprağımız verimli. Toprak suya kavuşunca artık herşey çok güzel olmaya başladı. Meyveciliğin dışında domates, salatalık, biber yetiştiriyoruz. İhracata da gönderiyoruz" dedi.

"Her yer bağ bahçe olmaya başladı"

Üreticilerden Osman Asar ise "GES gündeme gelince yaylamız bir anda değişti. Her yer bağ bahçe olmaya başladı. Eskiden buğday olan yerler şimdi bahçe olmaya başladı. Buraya yapılan hizmetler GES ile sınırlı kalmadı sulama borusu geldi altyapımız değişti. Tarıma ve çiftçiye verdiği destek ve değerden ötürü Başkanımız Muhittin Böcek ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.