Antalya'da Helikopter Acil İniş Yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında tatbikat kapsamında uçuş faaliyeti gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterin arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını, 4 personelin kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DENİZKURDU-2/2025 tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.