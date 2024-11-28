Antalya'da İmam Nikahlı Kadın Cinayeti - Son Dakika
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Antalya'da İmam Nikahlı Kadın Cinayeti

A.P, imam nikahlı H.A'yı öldürdü; zanlı adliyeye sevk edildi, cenaze yakınlara teslim edildi.

28.11.2024 14:16
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

Güzeloba Mahallesi'nde H.A'yı (39) evlerinde öldürdükten sonra polise teslim olan A.P'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Zanlı A.P'nin ilk ifadesinde, "Eşim işe başladıktan sonra evden çok uzaklaştı. Bana kötü davranmaya başladı. Hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Eve çiçek falan gelmişti. Sürekli tartışıyorduk, bu yüzden öldürdüm." dediği öğrenildi.

Öldürülen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kadının yakınları cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döktü.

H.A'nın Adana'da toprağa verileceği, 6 çocuğundan 4'ünün devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Olay

2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden A.P. ile H.A. arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla vurup öldürerek polis merkezine teslim olmuştu.

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Politika, 3-sayfa, antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İmam Nikahlı Kadın Cinayeti - Son Dakika

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