Antalya'da düzenlenen operasyonda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen operasyonda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi

Antalya\'da düzenlenen operasyonda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 13 bin 600 şişe sahte alkol, 169 bin 650 boş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 360 adet gümrük kaçağı puro, 1400 paket cinsel içerikli ürün, 1020 elektronik sigara ve likidi, 800 adet güneş gözlüğü ve 450 adet parfüm ele geçirildi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

27.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda,13 bin 600 şişe sahte alkol, 169 bin 650 boş makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ile gümrük kaçağı 360 adet puro, 1400 paket cinsel içerikli ürün, 1020 elektronik sigara ve likidi, 800 adet güneş gözlüğü ve 450 adet parfüm ele geçirildi.

Olayla ilgili 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da düzenlenen operasyonda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da düzenlenen operasyonda 13 bin 600 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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