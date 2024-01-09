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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 180 bin kaçak alkol, 400 elektronik sigara kartuşu, 110 alkol aroması, 2 bin 400 puro ve 25 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı
09.01.2024 - 14:55,
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Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 180 bin kaçak alkol, 400 elektronik sigara kartuşu, 110 alkol aroması, 2 bin 400 puro ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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