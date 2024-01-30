 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Antalya'nın Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya-Konya kara yolunun Alacabel mevkisindeki kar yağışı ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmaları yaparken, ağır tonajlı araçların geçişi kapatıldı. Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Antalya\'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
30.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:28
Abone Ol

ANTALYA'nın Akseki, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya- Konya kara yolunun Alacabel mevkisindeki kar yağışı ise ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya-Konya kara yolunun Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde bir süredir etkili olan kar ve tipi gece saatlerinde şiddetlendi. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışmaları yaptı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir arasındaki bölüm ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, diğer araçların geçişine de kontrollü olarak izin verildi. Ağır tonajlı araç sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirildi. Diğer araç sürücülerinin ise kış lastiği ve zincir bulundurmaları halinde geçişine izin verildi. Gece boyu yol açma çalışmaları yürüten Karayolları ekiplerinin hazır şekilde beklediği bölgede sabah saatlerinde ise yoğun şekilde tipinin etkisini gösterdiği belirtildi. Sabah saatlerinde itibaren kara yolunda ulaşımın kontrollü şekilde sağlanmaya başladığı öğrenildi.

KORKUTELİ VE ELMALI'DA KAR BAŞLADI

Antalya'nın yüksek kesimlerinin yanı sıra Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde de kar etkili oldu. Korkuteli'ne bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ilçe merkezinde ise sabah saatlerinde kar yağışı yoğunlaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Korkuteli'de kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Elmalı ilçesinde ise özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini artırdı. Bölgede kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Korkuteli, Antalya, Elmalı, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika


11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33
Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33
Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15
'Oz Büyücüsü' filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor

Son Dakika
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
11:15 "Oz Büyücüsü" filmindeki ikonik kırmızı ayakkabıları çalan hırsıza 23 bin 500 dolar para cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 12:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kar Yağışı: Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement