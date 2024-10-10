Antalya'da Kargaşa: Kavga Video ile Kaydedildi - Son Dakika
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Antalya'da Kargaşa: Kavga Video ile Kaydedildi

Antalya\'da Kargaşa: Kavga Video ile Kaydedildi

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgayı kaydeden kişi, kadının 'Polisi ara' demesine rağmen video çekti.

10.10.2024 14:24
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ANTALYA'da iki grup arasında çıkan kavgayı telefonuyla görüntüleyen kişinin, 'Polisi ara' diyen kadına 'Aradım' diyerek video çekmeye devam ettiği görüldü.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çok sayıda kişinin katıldığı kavgada bazıları sopa, demir ve terliklerle birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve motorize yunus ekipi sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırmak için biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Kavga güçlükle sona erdirilirken, yaralananlar ise Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 taraftan yaralılar aynı hastaneye götürülünce, bu kez hastane önünde kavga yaşandı. Polis ekiplerine zorluk çıkartan gruptan 3-4 kişi gözaltına alındı.

'POLİSİ ARADIM'

Yaşanan kavgayı, bazıları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Cep telefonuyla görüntü çeken bir kişiye kavgaya karışan bir kadın 'Polisi ara, polisi ara' dedi. Cep telefonuyla kavgayı görüntüleyen kişinin 'Aradım' karşılığını verip, görüntü çekmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

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