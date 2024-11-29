Antalya\'da Kıraathanede Silahlı Kavga: Bir Ölü

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ANTALYA'da Uğur Akyol (37), amca oğlunun daha önce çalışıp parasını alamadığı kıraathaneye görüşmeye gitti. İş yeri sahibinin yeğeniyle çıkan tartışma sonucu tabancayla vurulan Uğur Akyol, hastanede hayatını kaybetti. Taksiyle kaçmaya çalışan cinayet şüphelisi ise motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2447 sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre Uğur Akyol, amca oğlunun daha önce çalıştığı kıraathanenin sahibiyle sigorta işlemleri ve kalan parasının verilmesi için telefonda görüştü. Daha sonra Akyol, iş yeri sahibi ve iş yeri sahibinin yeğeni F.D.'nin yanına kıraathaneye gitti. Görüşme sırasında Uğur Akyol ve F.D. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kıraathane dışına kadar taşan tartışma sonrası F.D., yanında taşıdığı tabancayla Uğur Akyol'a ateş etmeye başladı. Sol omuz ve bel kısmından vurulan Uğur Akyol yaralanırken, sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinde bulunanlar Uğur Akyol'a kalp masajı yapmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi ağır yaralı Akyol'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur Akyol hayatını kaybetti.

F.D. ise suç aletini aynı mahallede 2442 sokak üzerine atarak taksiyle olay yerinden kaçmaya çalıştı. Motorize yunus ekipleri taksiden inen ve yaya olarak kaçmaya kalkışan F.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldıktan sonra Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti. Cinayet olayının yaşandığı kıraathane ve çevresinde olay yeri inceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çevrede güvenlik kamerası incelemesi de yaparken, olay anında sokak üzerinde bulunan atıl durumdaki bir otomobilin camları da mermi isabet etmesi nedeniyle parçalandı. Gözaltına alınan ve karakola götürülen F.D.'nin sorgusu sürüyor. Uğur Akyol'un cenazesi ise bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Akyol'un cenazesinin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.