Antalya\'da Müstakil Evde Yangın

Antalya'nın Aksu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Şaban Çelebi'ye ait müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Şaban Çelebi'nin çalışmaya gittiği esnada çıkan yangının çıkışına yönelik inceleme devam ediyor.
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