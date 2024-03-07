Antalya\'da Onur Demirci suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Onur Demirci suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişinin yakalandığını bildirdi.
Vali Şahin, Valilik binasında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin düzenlediği basın açıklamasında, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.
Organize suçlarla mücadele kapsamında şubat ayında 9 operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, 43 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 22'sinin de tutuklandığını söyledi.
Dün itibarıyla önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini belirten Şahin, " Konyaaltı'nda 260 konut, 40 apart daireden oluşan bir rezidansta mülk sahiplerinden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Onur Demirci suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde Antalya'da 12, Batman'da 1, Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı." diye konuştu.
KAFES operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
Organize suç örgütlerine yönelik KAFES operasyonları kapsamında 3 organize suç örgütü çökertildiğini ifade eden Şahin, bu kapsamda 33 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını belirtti.
Şahin, terör suçları kapsamında da ciddi operasyonlar yaptıklarını vurgulayarak, 28 operasyonda 130 şüpheli şahsın yakalandığını, 14'ünün tutuklandığını, 39'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 72 şahsın serbest bırakıldığını ifade etti.
Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda 14 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 55 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.
Yaklaşan seçimler öncesi tüm unsurlarla güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Şahin, şu ana kadar herhangi bir seçim suçu işlenmediğini dile getirdi.
Antalya'nın 19 ilçesinden 12'sinin denize kıyısının olduğuna dikkat çeken Şahin, bu yüzden sahil güvenlik konusunda da önemli çalışmalar yapıldığına işaret etti.
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutan Vekili Burhanettin Erdoğan ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun katıldı.
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Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
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