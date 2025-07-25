Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
25.07.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Haber Videosu

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye ediliyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

ANONSLARLA EVLER BOŞALTILIYOR

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca Muratpaşa'da geçtiğimiz haftalarda da yangın çıkmıştı.

Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı
Kaynak: AA

Orman Yangınları, Orman Yangınları, Yerel Haberler, Orman Yangını, Muratpaşa, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Güncel, Gündem, Polis, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ayhan Murat:
    bu yangınlar ormanlarla dolu Bulgaristan yada Romanya da neden çıkmıyor 13 0 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    şu ihalar sihalar yukardan takip etse çok iyi olur sanki 11 2 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Bu işte bir iş var bu yangınlar neden bu kadar çoğaldı ? 9 0 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    şimdi bu ormanlar kendi kendine mi yanıyor böyle her yerde 7 2 Yanıtla
  • Hakan FAKI:
    Yazık Güzel Ülkeme 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Beşiktaş’ta ayrılık var Beşiktaş'ta ayrılık var
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi

11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
16:36
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
16:27
İngiltere’de telefon şebekeleri çöktü Arama yapılamıyor
İngiltere'de telefon şebekeleri çöktü! Arama yapılamıyor
16:25
İspanya’da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
16:12
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
16:10
Mehmet Yalçınkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
16:10
Vitor Pereira, Wolverhampton’a Galatasaray’ın gözdesi Arias’ı transfer etti
Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın gözdesi Arias'ı transfer etti
16:09
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
15:50
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
15:50
Türkiye alevlere teslim 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 12:02:42. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.