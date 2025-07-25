Antalya\'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

ANONSLARLA EVLER BOŞALTILIYOR

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca Muratpaşa'da geçtiğimiz haftalarda da yangın çıkmıştı.