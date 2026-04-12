Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Parkinson Hastalarına Özel Eğitim

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla Parkinson hastalarına yönelik eğitim programı düzenledi. Program kapsamında Dr. Feride Ekimler Şahin Süslü tarafından hastalığa ilişkin bilgilendirme yapılırken, katılımcılara günlük yaşamı kolaylaştıracak yöntemler ve egzersiz teknikleri anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Parkinson hastalarına yönelik desteğini düzenlediği eğitim programıyla sürdürdü. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) gerçekleştirilen eğitime, merkezde kurslara katılan Parkinson hastaları katıldı. ASFİM bünyesinde yürütülen egzersiz kurslarıyla hastaları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, bu özel günde düzenlenen eğitimle desteğini pekiştirdi.

Dr. Feride Ekimler Şahin Süslü tarafından verilen eğitimde, hastalar ve yakınları hastalık hakkında bilgilendirilirken, faydalı egzersizler ve günlük yaşamı kolaylaştıracak yöntemler anlatıldı. Eğitimin ardından ise faydalı egzersiz programları uygulamalı olarak gösterildi. Dr. Süslü, "Parkinson hastalığı genellikle 65 yaş üstü bireylerin yaklaşık yüzde 1'inde görülüyor. Hastalık; yürüme bozuklukları, hareketlerde yavaşlama ve günlük aktivitelerde kısıtlılık gibi sorunlara yol açabiliyor. Uygulanan tedavilerin yanı sıra egzersizlerle hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

ASFİM eğitmeni Yeliz Durak ise Parkinson'un yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumu da etkileyen bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Küçük bir hareket bile büyük fark yaratır. Büyükşehir Belediyesi olarak Parkinson hastalarına destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Parkinson eğitimi kursiyeri Emine Demir, "Önceden ileri yaş grubu derslerine geliyordum. Sonrasında Parkinson teşhisi konulunca Parkinson hastalarına özel olan derslere gelmeye başladım. Bu derslerin çok faydasını görüyorum. Günlük yaşantımdaki hareketlerimde önemli değişiklikler oluyor, kendime güvenim artıyor. Hoca hanımla birlikte başarılı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de buraya gelen hocamızla yaptığımız eğitim çok verimli geçti güzel bir aktivite oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz, bu etkinlikler gerçekten vatandaşı hayata bağlayan etkinlikler. Daha önce birçok farklı kursa gittim ama en son burada aradığımı buldum" diye konuştu.

Bir diğer Parkinson eğitimi kursiyeri Hüseyin Uluışık ise "Bir süredir burada çalışmalara geliyorum ve çok fazla faydasını gördüm. Sağ olsun hocalarımız bizim için çok farklı çalışmalar yapıyorlar. İlk geldiğim günden bu yana çok gelişme kat ettim. 5 yıllık bir Parkinson geçmişim var, burada çok artılar kazandım. Buraya herhangi bir ücret ödemiyoruz, tamamen ücretsiz şekilde bu harika hizmeti alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.