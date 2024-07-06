Antalya'da Plastik Atıklarla Mücadele Etkinliği

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğiyle 2023 yılında başlatılan "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesinin bu yılki ikinci etkinliği, Belek Halk Plajı'nda gerçekleştirildi.

Plastik atıklar konusunda farkındalık düzeyini artırmayı ve plastik kirliliğini azaltmak için çeşitli projelerle bilinç oluşturmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliği ile "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi ikinci yılına girdi. Bu yıl Konyaaltı sahilinde başlayan etkinliğin ikinci ayağı, Belek Halk Plajı'nda düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve proje ortaklarınca çevre eğitimi verilen 35 gönüllü, proje kapsamında Belek Halk Plajı'nda çeşitli aktiviteler yaptı. Gönüllü çevreciler, stantlar ve bilgilendirme yazıları açarak plajda temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik sayesinde yerli ve yabancı vatandaşlarda plastik atık bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Gelecek nesilleri tehdit ediyor

Türkiye Eğitim Çevre Vakfı Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, plastik atıkların gelecek nesiller için ciddi bir tehdit unsuru olduğunu belirterek, "Özellikle plastik atıkların doğada yok olma sürelerini düşünecek olursak bu, gelecek nesillerimizi tehdit eder boyuta ulaşmış bulunmakta. Her yıl denizlerimize milyonlarca ton plastik atık gönderiliyor ve bu insan eliyle oluyor. Bu noktada ilk başta toplumumuzu, sonra ülkemizi ziyaret eden turistlerin dikkatini çekmek ve genel olarak bilinci artırmak amacıyla bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Amacımız daha çok insana ulaşmak"

Ekolojik Araştırmalar Derneği Proje Geliştirme ve Eğitim Programı sorumlusu Deniz Candaş ise "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi kapsamında gerçekleştirilen ikinci etkinlikle daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, yarına kadar devam edecek bu farkındalık projesi kapsamında vatandaşların tüketim tercihlerini yeniden gözden geçirmesini sağlayacak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Sahilden çıkarılan atıklar, farkındalığa katkı sağlamak amacıyla 9 ayrı kategoride sergileniyor.