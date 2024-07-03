Antalya'da sıcak ve nemli hava nedeniyle sahiller doldu taştı - Son Dakika
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Antalya'da sıcak ve nemli hava nedeniyle sahiller doldu taştı

Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaşırken nem oranı da yüzde 78'e çıktı. Vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın ederek denize girerek serinlemeye çalıştı. Hafta içi olmasına rağmen sahil kalabalık oldu. Tatilciler güneşlenirken, bazıları deniz sörfü yapmayı tercih etti. Antalya'da yaşayanlar ise parklarda ve ağaçlık alanlarda oturarak serinlemeye çalıştı.

03.07.2024 17:04
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Nem oranı sıcaklığın üç katına yaklaştı sahiller hafta içide doldu taştı

ANTALYA - Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek sıcak havanın etkisini azaltmayı denedi. Hava sıcaklığı 30 derece ölçülen kentte, nem oranı ise yüzde 78 olarak kaydedildi. Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hafta içi olmasına rağmen sahilin kalabalık olduğu görüldü. Ülkenin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı tatilcilerden bazıları güneşlenirken, diğerleri denize girmeyi ve deniz sörfü yapmayı tercih etti. Bazı çocuklar ve gençler ise kayalıklardan atlayarak denizin keyfini çıkardı. Vatandaşların bir kısmı ise parkta ve ağaçlık alanlarda oturdu.

Ankaralı olan ama 30 yıldır Antalya'da yaşayan Solmaz Bekdemir, "Antalya çok güzel ama nem var. Sabah saatlerinde, arkadaşımla birlikte serinleyebilmek için denize geliyoruz, yüzüp geri gidiyoruz. Konyaaltı sahili çok güzel o yüzden haftada iki veya üç kere geliyoruz" dedi.

İstanbul'dan Antalya'ya ailesiyle tatile gelen Adem Akbaş da "İstanbul'dan geleli bir ay oldu. Deniz çok güzel, sahili de mükemmel. Bizim için güzel bir tatil oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da sıcak ve nemli hava nedeniyle sahiller doldu taştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sıcak ve nemli hava nedeniyle sahiller doldu taştı - Son Dakika
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