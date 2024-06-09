Antalya'da YKS'ye geç kalan genç, polis ekibi sayesinde sınava yetişti - Son Dakika
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Antalya'da YKS'ye geç kalan genç, polis ekibi sayesinde sınava yetişti

Antalya\'da YKS\'ye geç kalan genç, polis ekibi sayesinde sınava yetişti

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan bir genç, sınava yetişmek için polis ekibinden yardım istedi. Konyaaltı ilçesinde yanından geçen polis ekibini durduran genç, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi tarafından alınarak üniversite yerleşkesine götürüldü. Sınava yetişen genç, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydederek polislere teşekkür etti.

09.06.2024 15:43
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Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan genç, sınava polis ekibince yetiştirildi.

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde sınava girecek aday, geç kalacağını anlayınca Konyaaltı ilçesinde yanından geçen polis ekibini durdurarak yardım istedi.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibince Liman Kavşağı'ndan alınan öğrenci, üniversite yerleşkesinde sınava gireceği fakülteye götürüldü.

Sınava yetişen aday, polis aracında yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydederek kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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