Antalya'da Tiner Döküp Evini Yakan Kişi Kendisine Zarar Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Tiner Döküp Evini Yakan Kişi Kendisine Zarar Verdi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, tiner dökerek oturduğu evi yaktıktan sonra balkona çıkarak kendisine zarar verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, kişi hastaneye kaldırıldı.

17.07.2024 22:22
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ANTALYA'da Erkan C. (40), tiner döküp oturduğu evi yaktı, ardından balkona çıkarak, elindeki jiletle kendisine zarar verdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Çalkaya Mahallesi 28112 sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Bir süredir ev sahibine kira vermediği öğrenilen Erkan C., tiner döküp evi yaktı. Apartmandan duman geldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan daireye hızla müdahalede bulunarak, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bu sırada Erkan C., evin balkonuna çıkarak, eşyaları çevreye fırlatıp, elindeki jiletle kendisine zarar verdi. Polis ekiplerinin uzun süren çabasının ardından etkisiz hale getirilen Erkan C., apartmandan çıkarılırken komşuların tepkisiyle karşılaştı.

Polis ekipleri ve sitede oturanlar arasında kısa süreli arbede yaşanırken, Erkan C., bölgedeki en yakın hastaneye sevk edildi. Apartmanın 5'inci katında bulunan daire ise yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya\'da Tiner Döküp Evini Yakan Kişi Kendisine Zarar Verdi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Antalya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tiner Döküp Evini Yakan Kişi Kendisine Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Tiner Döküp Evini Yakan Kişi Kendisine Zarar Verdi - Son Dakika
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