Antalya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın İbradı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manolya Tatar idaresindeki 34 DNH 015 plakalı otomobil, Antalya- Konya kara yolu Eynif Ovası mevkisinde Yavuz Babacan'ın kullandığı 42 AYK 518 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Manolya Tatar sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Yaralı, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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