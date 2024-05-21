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Antalya'da Tür Say etkinliği düzenlenecek

Antalya\'da Tür Say etkinliği düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve AÜ Bitki Bilim Topluluğu iş birliğiyle 26 Mayıs 2024 Pazar günü Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 'Tür Say' etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, Antalya'nın biyolojik çeşitliliğine dikkat çekmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

21.05.2024 11:51  Güncelleme: 12:41
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve AÜ Bitki Bilim Topluluğu iş birliğiyle 26 Mayıs 2024 Pazar günü Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde "Tür Say" etkinliği düzenlenecek. Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nün kutlanacağı etkinlikle, Antalya'nın biyolojik çeşitliliğine dikkati çekmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmak amaçlıyor.

Antalya Büyükşehir, DKM ve AÜ Bitki Bilim Topluluğu ortaklığında 26 Mayıs'ta uzmanlar ve doğa rehberleri eşliğinde "Tür Say" etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin bu yıldan itibaren her yıl düzenlenmesi ve Antalya'nın çok sesli sürdürülebilir etkinlikleri arasındaki yerini alması hedefleniyor.

En çok canlı gözlemi yapan katılımcıya DKM yayınlarından " Türkiye'nin Kelebekleri Arazi Rehberi" hediye edilecek. Katılımın 50 kişiyle sınırlı olduğu etkinliğe katılmak isteyenler, 'https://forms.gle/b4YTFKY6pgF4tioS7' linkinden kayıt yaptırabilecek.

Tür Say nedir

Tür Say belirli süre içinde, belirlenen bir alanda yaşayan canlı türlerinin kayıt altına alındığı bir biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır. Alanında uzman doğa bilimciler, gönüllü doğa rehberleri ve vatandaşların geniş katılımıyla bir maraton şeklinde gerçekleştirilir. Amacı, bir yandan halkın doğa ve doğa koruma konularına ilgisini çekmek, bir yandan da korunması istenen alanın tür çeşitliliğini ortaya koymaktır. Vatandaş bilimi kapsamında birçok tür tespit edilirken, doğada keyifli vakit geçirilir. Etkinliğe katılan doğaseverler, onarlı gruplara ayrılarak, her gruba bir doğa rehberi eşlik eder ve bir harita verilir. Haritada belirtilen araziye giden gruplar, gördükleri canlı türlerinin fotoğrafını çekerek ve iNaturalist uygulaması TürSay2024 projesine kayıt eder. Bu şekilde katılımcılar bilim insanlarının arazide nasıl çalıştıklarını, ne tür araç ve yöntemler kullandıklarını gözlemleme olanağı bulur.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Tür Say etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

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