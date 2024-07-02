Antalya'daki Falez Plajlarına Mavi Bayrak Asıldı - Son Dakika
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Antalya'daki Falez Plajlarına Mavi Bayrak Asıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarına mavi bayrak asıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği plajlar, metrelerce yükseklikteki falezlerin arasında yer alıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında mavi bayrak alan plajlar, temizlik ve çevre bilincinin simgesi olarak kabul ediliyor.

02.07.2024 12:25
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falez plajları Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu'na mavi bayraklar asıldı.

Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezler bölgesinde kurulan, merdiven ya da asansör yardımıyla inilebilen plajlar, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Metrelerce yükseklikteki falezlerin arasında yer alan plajlardaki iskelelerden atlayan ziyaretçiler, Akdeniz'in mavi sularında serinleme imkanı buluyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Muratpaşa Belediyesinin kentin simgesi falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan falez plajları bu yıl da mavi bayrak aldı.

İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle falez plajlara mavi bayrak asıldı.

Uysal, çevre çalışmalarının aynı zamanda gelişim gösteren bir bilinç sahası olduğunu belirtti.

Çevreci Komşu Kart başta olmak üzere çevreyi koruyan önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Uysal, "Mavi bayraklı plajlarımızdan diğer alanlardaki çalışma alanlarımıza kadar hep çevreci yaklaşımla hayata baktık. Bu alandaki bilinci yaymaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Ergiydiren ise uluslararası ödül mavi bayrağın, plajların temizliğinin simgesi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'daki Falez Plajlarına Mavi Bayrak Asıldı - Son Dakika

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