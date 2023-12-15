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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Abuja Yunus Emre Enstitüsünde çocuklara konser verdi - Son Dakika
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Abuja Yunus Emre Enstitüsünde çocuklara konser verdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Abuja Yunus Emre Enstitüsü'nde çocuklara konser verdi. Konserde Türk ve yabancı eserler seslendiren Bayramoğulları, çocuklara müzik hakkında bilgi verdi ve onlarla hoş vakit geçirdi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Abuja Yunus Emre Enstitüsünde çocuklara konser verdi
15.12.2023 - 21:45,
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Abuja Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) çocuklara konser verdi.

Abuja YEE merkezindeki konsere, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın eşi Füsun Bayraktar, Nijerya YEE Müdürü Musa Erbaş, çok sayıda çocuk ve ebeveynleri katıldı.

Bayramoğulları, konserde flütü ile Türk ve yabancı eserler seslendirdi.

Bayramoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserde çocuklara hem müzik hakkında bilgi hem de dünyada farklı sanatçıların eserlerini sunduğunu belirtti.

Konserde çocuklarla hoş vakit geçirdiğini ifade eden Bayramoğulları, "Özellikle çocukların kulaklarına yakın gelecek ve kendilerine yakın hissedecek eserleri seçtim. Zaman zaman çocuklar bildiği parçalara eşlik etti." dedi.

Konserin sonunda çocuklara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA
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Yunus Emre, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, Abuja Yunus Emre Enstitüsünde çocuklara konser verdi - Son Dakika


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