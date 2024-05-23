Antalya'nın Kaş ilçesinde rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesinde rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı

Antalya\'nın Kaş ilçesinde rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemide rahatsızlanan aşçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, personeli güvenli bir şekilde Kaş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanede tedavisi devam eden personelin durumu ise bilinmiyor.

23.05.2024 15:41
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ambarlı Limanı'ndan Mersin Limanı'na seyir halinde olan Türk bayraklı ticari gemide aşçı olarak çalışan A.E.E'nin (36) rahatsızlandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.

112 Acil Sağlık personeliyle birlikte Kaş önlerinde bulunan ticari gemiye gelen ekipler, bota aldıkları personeli güvenli şekilde Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

A.E.E'nin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Kaş ilçesinde rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'nın Kaş ilçesinde rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik tarafından hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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