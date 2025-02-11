Antalya, Mersinli Gençleri Ağırladı - Son Dakika
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Antalya, Mersinli Gençleri Ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı kapsamında Mersinli gençlere ev sahipliği yaptı. Gençler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederken, gönüllülük projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

11.02.2025 12:04  Güncelleme: 13:24
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı" kapsamında Mersinli gençleri ağırladı. Gençler, üç gün boyunca kentin birçok noktasını görme fırsatı bulurken, fikir alışverişinde de bulundu.

Gençlik çalışmaları alanında yürüttüğü faaliyetlerle gençlerin önünü açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı" çerçevesinde Mersinli gençleri misafir etti. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde gençler, üç gün boyunca gönüllülük projeleri üzerine paylaşımda bulunarak, birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Gençler, Antalya Doğal Yaşam Parkı, Kaleiçi, Akvaryum ve Konyaaltı Sahili'ni gezerek Antalya'yı tanıdı. Mersinli gençler, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde kamp ateşi eşliğinde müzik eşliğinde keyifli anlar geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Şefi Emre Aşkın, "Burada iki kültürün ortak paydada buluşup, kaynaşması ve gençlerin birbirine katkı sağlaması amacıyla bulunuyoruz. Gençlerin bir arada olması toplumun daha güçlü olmasını sağlıyor. Muhittin Başkan'a bizleri misafir ettiği için teşekkür ederiz" dedi.

Mersin Gönüllü Temsilcisi Ülkü Hasoğlu ise gönüllü çalışmalara katılmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyalı gençler bizi ağırladı. Hepsine çok teşekkür ederim. Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'ndeki sosyal alanlarda vakit geçiriyoruz. Burada bulunmak beni gerçekten heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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