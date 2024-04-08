Antalya, Muğla ve Burdur\'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Antalya, Muğla ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.
Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, emniyet personeli ve şehit yakınlarının katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Çevik, yaptığı konuşmada, gücünü yasalardan, desteğini milletinden alan Türk Polis Teşkilatının, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığını kaydetti.
Uncalı Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Tören, polis araçlarının kent merkezindeki kortej geçişiyle sona erdi.
Muğla
Muğla'da Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Kentte teravih namazının ardından şehitler için Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından lokma döktürülecek.
Muğla'daki törenler 10 Nisan'da devam edecek.
Burdur
Burdur'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Türk Polis Teşkilatının dünyadaki değişim ve gelişimleri takip ettiğini, en son teknolojiyi kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma ulaştığını söyledi.
Milletin her bir ferdinin can ve mal emniyeti için canı pahasına fedakarca ve cesaretle görev yaptıklarını vurgulayan Bitirik, "Türk polisi, kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle devletin emriyle yürüttüğü görevleri, devletimizin tüm kuruluşları ile de işbirliği ve ahenk içerisinde yerine getirmektedir." dedi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve çok sayıda polis katıldı.
Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur Şehitliğini ziyaret etti.
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli Müzesi'ni ziyaret ederek eserleri inceledi. Ayrıca esnafla bir araya gelerek talep ve sorunları dinledi. Aktaş, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile de görüştü.
Antalya'nın Gazipaşa Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, deprem bölgesine yardım kolileri gönderdi. İçerisinde oyuncak, kırtasiye, kıyafet ve ikram malzemeleri bulunan yardım kolileri, depremzedelere ulaştırıldı. Çınar Derneği Başkanı Yunus Koç, minik öğrencilere teşekkür etti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Roman vatandaşlarının temsilcilerini kabul ederek, geniş çaplı bir Hıdırellez kutlaması yapılması ve Edirne Kakava Şenliklerine katılım konusunu kararlaştırdı.
Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Komiser Yardımcısı Ahmet Coşkun, teşkilatın suç ve suçlularla mücadelesini yılmadan, bıkmadan devam ettirdiğini söyledi. Seferihisar ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Kılıç, törendeki konuşmasında teşkilat mensuplarının huzur ve güvenin teminatı olduğunu ifade etti. Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
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