Antalya, Muğla ve Burdur'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya, Muğla ve Burdur'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Antalya, Muğla ve Burdur\'da Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri Düzenlendi

Antalya, Muğla ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

08.04.2024 15:17
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Antalya, Muğla ve Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, emniyet personeli ve şehit yakınlarının katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Çevik, yaptığı konuşmada, gücünü yasalardan, desteğini milletinden alan Türk Polis Teşkilatının, hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılık göstererek milletin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başardığını kaydetti.

Uncalı Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Tören, polis araçlarının kent merkezindeki kortej geçişiyle sona erdi.

Muğla

Muğla'da Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kentte teravih namazının ardından şehitler için Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından lokma döktürülecek.

Muğla'daki törenler 10 Nisan'da devam edecek.

Burdur

Burdur'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Türk Polis Teşkilatının dünyadaki değişim ve gelişimleri takip ettiğini, en son teknolojiyi kullanarak teknik ve fiziki açıdan her türlü donanıma ulaştığını söyledi.

Milletin her bir ferdinin can ve mal emniyeti için canı pahasına fedakarca ve cesaretle görev yaptıklarını vurgulayan Bitirik, "Türk polisi, kanunlardan ve milletimizden aldığı güçle devletin emriyle yürüttüğü görevleri, devletimizin tüm kuruluşları ile de işbirliği ve ahenk içerisinde yerine getirmektedir." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve çok sayıda polis katıldı.

Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur Şehitliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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