Antalya'ya 6 Ayda 14 Milyon 574 Bin 33 Yolcu Geldi - Son Dakika
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Antalya'ya 6 Ayda 14 Milyon 574 Bin 33 Yolcu Geldi

Antalya\'ya 6 Ayda 14 Milyon 574 Bin 33 Yolcu Geldi

Antalya'ya bu yıl 17 milyon turist hedeflenirken, 6 ayda hava yoluyla iç ve dış hatlar toplamda 14 milyon 574 bin 33 yolcu geldi. Antalya Havalimanı, Türkiye genelinde en yoğun trafiğe sahip 5'inci havalimanı oldu.

08.07.2024 11:30
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BU yıl 17 milyon turist hedeflenen Antalya'ya, 6 ayda hava yoluyla iç ve dış hatlar toplamda 14 milyon 574 bin 33 yolcu geldi.

Antalya, bu yıl 17 milyon turisti ağırlamayı hedefleyerek sezona başladı. Ramazan ve Kurban bayramlarında, yerli turist hareketliliği, turizmcinin yüzünü güldürdü. Antalya'ya turistlerin büyük bölümü hava yoluyla gelirken 650 bin yatak kapasiteli kentte Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı, hizmet veriyor. Antalya Havalimanı'nda kapasite artırımına giderek bir süredir devam eden genişleme çalışmaları sürerken, turistler de gelmeye devam ediyor. Özellikle dış hatlar terminalinin gidiş ve geliş bölümlerindeki dikkat çekici yoğunluk olduğu görüldü.

Ocak ayından bu yana başlayan kente gelişlerin hız kazandığı bugünlerde en fazla yolcunun geldiği ay haziran ve temmuz oldu. 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 1163 uçak trafiği yaşanırken, 198 bin 944 yolcu geldi ve 2024 yılının rekoru kırıldı. 7 gün sonra ikinci rekor geldi. 22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı. Yılın rekoru temmuz ayında değişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Temmuz tarihinde Antalya Havalimanı'na 1179 uçak trafiği ile 206 bin 21 yolcunun geldiğini ve yılın rekorunun kırıldığını söyledi.

6 AYDA 15 MİLYONA YAKIN YOLCU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı tarafından açıklanan verilere göre kente 6 aylık sürede 11 milyon 365 bin 299 dış hatlar, 3 milyon 208 bin 734 iç hatlar olmak üzere toplamda 14 milyon 574 bin 33 yolcu geldi. Antalya Havalimanı, Türkiye genelinde en yoğun trafiğe sahip 5'inci havalimanı oldu. Verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14 artış yaşandığı bildirildi. Yolcu trafiğindeki yoğunluk ve artışın yanı sıra uçak seferleri ve kargo, yük trafiğinde de artış gözlendi. Buna göre Antalya Havalimanı'na 6 ayda 23 bin 160 iç hatlar, 70 bin 801 olmak üzere toplamda 93 bin 961 uçak seferi gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya'ya 6 Ayda 14 Milyon 574 Bin 33 Yolcu Geldi - Son Dakika
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