Antalya'yı sel vurdu...Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü - Son Dakika
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Antalya'yı sel vurdu...Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü

Antalya\'yı sel vurdu...Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucunda evler ve araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamazken, birçok araç mahsur kaldı. Sel felaketi dronlarla görüntülendi. AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

13.02.2024 22:34  Güncelleme: 22:35
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Antalya'yı sel vurdu...Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü

Vatandaş evlerinden dışarı çıkamazken, çok sayıda araç mahsur kaldı

Antalya'daki sel dronla görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etmeye devam ederken, gelen görüntülerde felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

5 merkez ilçede etkili olan yağışta evler ve araçlar sular altında kaldı, çoğu vatandaş su basınları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı. Su basan bölge dron ile görüntülendi.

Öte yandan, kentte AFAD, İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri teyakkuz halinde. Turuncu kod ile uyarılan Antalya, akşam saatlerinden itibaren adeta afeti yaşıyor. Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak hayatı felç etmiş durumda. Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini, motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmamasını duyurmuştu. Şiddetli sağanak nedeniyle kentin farklı noktalarında çok sayıda araç sular altında kalırken, Kepez ilçesinde bir çok ev ve siteyi su bastı, yollar göle döndü, bazı yollarda ise derin çatlaklar oluştu.

Ekipler teyakkuz halinde

Evlerinde bulunan vatandaşlar yoğun su birikintisi nedeniyle dışarıya çıkamadı. Bölgede teyakkuz halinde olan AFAD, itfaiye ve MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri bot ve iş makineleriyle ihbar gelen bölgelere yönlendirilmiş durumda.

Kepez ilçesinde birden fazla sitenin çevresi ve bahçesi su baskını nedeniyle adeta tıkanmış durumda. Vatandaşlar apartmandan aşağı inmezken, çok sayıda aracın ise mahsur kaldığı görüntülendi.

Kaynak: İHA

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