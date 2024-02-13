Antalya'yı sel vurdu...Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, araçlar suya gömüldü
Vatandaş evlerinden dışarı çıkamazken, çok sayıda araç mahsur kaldı
Antalya'daki sel dronla görüntülendi
ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etmeye devam ederken, gelen görüntülerde felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
5 merkez ilçede etkili olan yağışta evler ve araçlar sular altında kaldı, çoğu vatandaş su basınları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı. Su basan bölge dron ile görüntülendi.
Öte yandan, kentte AFAD, İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri teyakkuz halinde. Turuncu kod ile uyarılan Antalya, akşam saatlerinden itibaren adeta afeti yaşıyor. Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak hayatı felç etmiş durumda. Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini, motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkmamasını duyurmuştu. Şiddetli sağanak nedeniyle kentin farklı noktalarında çok sayıda araç sular altında kalırken, Kepez ilçesinde bir çok ev ve siteyi su bastı, yollar göle döndü, bazı yollarda ise derin çatlaklar oluştu.
Ekipler teyakkuz halinde
Evlerinde bulunan vatandaşlar yoğun su birikintisi nedeniyle dışarıya çıkamadı. Bölgede teyakkuz halinde olan AFAD, itfaiye ve MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri bot ve iş makineleriyle ihbar gelen bölgelere yönlendirilmiş durumda.
Kepez ilçesinde birden fazla sitenin çevresi ve bahçesi su baskını nedeniyle adeta tıkanmış durumda. Vatandaşlar apartmandan aşağı inmezken, çok sayıda aracın ise mahsur kaldığı görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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