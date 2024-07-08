Antalyaspor Taraftarlarından Meşale Şov

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu iş birliği ile düzenlenen "07.07 Antalyasporlular Günü" büyük bir coşkuyla kutlandı. Antalyaspor taraftarı, Boğaçayı'nda meşale şov yaptı.

Antalya'nın Süper Ligi'ndeki temsilcilerinden Antalyaspor, 07.07. Antalyasporlular Günü'nü, "Antalyaspor İçin Bir Meşale de Sen Yak" sloganıyla Boğaçayı'nda kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve 07 Gençlik Taraftar Grubu iş birliğiyle gerçekleşen etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Prof. Dr. Refik Emre Altekin, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve 07 Gençlik Derneği Başkanı Sabri Kulüp ve binlerce taraftar katıldı.

Alanı dolduran taraftara seslenen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya ticaret, turizm, tarım ve sanayi alanlarında her türlü imkanı fazlasıyla sunan bir şehir. Antalya'nın bu imkanlarından istifade eden iş insanlarına bir çağrım var. Antalya'ya vefa borcunuzu, Antalyaspor'u destekleyerek ödeyebilirsiniz. Antalyalılar olarak onu ve yönetimini yalnız bırakmamak hepimizin vazifesidir" dedi.