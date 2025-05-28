Antik Kervan Yolu Turizme Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antik Kervan Yolu Turizme Açıldı

Antik Kervan Yolu Turizme Açıldı
28.05.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesindeki antik kervan yolu, doğaseverler ve tarih meraklıları için yeni rota.

Antalya'nın Akseki ilçesinde restorasyon çalışması süren, Romalılardan bugüne taşınan kervan ve göç yolu, geçmişin izini sürmek isteyen doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Tarihte ticaret yolu olarak kullanılan İpek Yolu'nun Alanya ile Konya etabında yer alan 6 kilometrelik antik yol, yürütülen çalışmalarla turizme açıldı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akseki Kaymakamlığı işbirliğiyle yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalarla, tarihi kervan ve göç yolunun bulunduğu ilçe, doğası, havası ve tarihiyle yeniden çekim merkezi haline geldi.

İlçe merkezinden başlayarak Sarıhacılar Mahallesi'ne uzanan güzergah, tarihe meraklı doğasever ve fotoğraf tutkunlarının yeni yürüyüş parkuru oldu.

Tarihi Sarıhacılar Camisi ile düğmeli evler de güzergahta

Doğal güzelliklerin arasındaki antik güzergahta, 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yaklaşık 400 yıllık düğmeli evler de bulunuyor.

Tek parça katran ağacından yapılmış mihrabı ve minberiyle dikkati çeken tarihi camide, Osmanlı Padişahı Sultan Reşad tarafından hediye edilen sancak da sergileniyor.

Parkurun sonunda, geçmişi 800 yıl öncesine kadar uzanan Sarıhacılar Mahallesi'ne ulaşılıyor.

"Herkes bu tarihi atmosferi yaşamalı"

Güzergahta düzenlenen yürüyüşe katılan Recep Güler (37), AA muhabirine, tarihi kervan ve göç yolunda ailesiyle yürümenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Güzergahın "buram buram tarih koktuğunu" belirten Güler, herkesin mutlaka bu antik yolu görmesi ve tarihi atmosferi yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Ersel Güler (50) ise tarihi kervan yolunun bakımlı ve yön levhalarıyla takibinin kolay olduğunu kaydetti.

Melisa Nur Değirmen (20), keyifli sohbetlerle dolu, huzurlu bir yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Yürüyüşü tamamlayan 10 yaşındaki Amine Lena Baltacı, parkurda kısa ve uzun rotaların bulunduğunu anlattı. Yoldaki taşların zaman zaman tehlike oluşturduğunu ancak dikkatli olunduğunda sorun yaşanmayacağını ifade eden Baltacı, yol boyunca tarihi dokuların dikkati çektiğini söyledi.

Ayşe Yılmaz (23), bu tarihi yolda geçmişte deve ve atlarla göç edildiğini, ticaret yapıldığını dile getirdi. Kervan yolunun geçmişe açılan kapı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu deneyimi yaşamak isteyen herkesi bölgeye davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İpek Yolu, antalya, Güncel, Akseki, Kültür, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antik Kervan Yolu Turizme Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:40:28. #7.13#
SON DAKİKA: Antik Kervan Yolu Turizme Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.