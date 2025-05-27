Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz - Son Dakika
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Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

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Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
27.05.2025 15:00
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Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
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Yunus Emre Mahallesi'nde apartmanlarda gizli kameralar bulundu, apart sahibi tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

TÜM ÜÇLÜ PRİZLERE KAMERA KOYMUŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı.

Kiraladığı apartlara gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz: Fantezi için yaptım

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CANLI İZLİYORMUŞ

Filiz'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Filiz ifadesinde; gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

Kiraladığı apartlara gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz: Fantezi için yaptım

MAĞDURLAR TESPİT EDİLECEK

Diğer yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Murat Filiz, Teknoloji, Pamukkale, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar:
    mağdurları tespit edeceklermiş neden?? görüntülerinimi teslim edeceksiniz? yada tazminatmı vereceksiniz neden??? suç var ve suçlu var yapıştır 20 yılı at içeri bitsin 84 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    seni fantezi olarak bi dikerdim … 44 1 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    size ne oluyor ki??? mağdur arkadaşlar!!! kaçak et kesenler telaşlansın size ne yahu??? 8 7 Yanıtla
  • 123123As:
    Adam istese goruntuleri satardı bile 13 2 Yanıtla
  • Sedat Dalbastı:
    Mağdurları tespit edecekleri okurken çayı püskürttüm :D:DD: 6 0 Yanıtla
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