Araç Muayenesi Komisyon Haberi

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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, araç muayene istasyonlarında kredi kartından alınan komisyonun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşmesinde olmadığı için alınabildiğini söyledi. İlgezdi, "Muayene için dört yıldır milyonlarca araçtan komisyon alınıyor. Bakanlığın aklına çalışma yapmak anca geliyor. Dört yıldır haksızca alınan kredi kartı komisyonları için bir düzenleme yok" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, araç muayene istasyonlarında kredi kartından alınan komisyonun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sözleşmesinde olmadığı için alınabildiğini ifade etti. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Araç muayene istasyonlarında kredi kartından alınan komisyonla ilgili vermiş olduğum bilgi edinme talebine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'Araç Muayene İstasyonları işleticisi ile yapılan sözleşme gereği ödemelerde kredi kartı kullanımı bulunmamakta olup, kredi kartı ile yapılacak araç muayene ücreti ödemeleri araç sahiplerinin tercihlerine bırakılmaktadır' deniyor. Yani Bakanlık, araç muayene istasyonu ile yaptığı sözleşmeye kredi kartı hükmünü koymadığı için yurttaşlarımız araç muayene ücretini öderken yanında bir de komisyon ödüyor.

"Dört yıldır haksızca alınan kredi kartı komisyonları için bir düzenleme yok"

Araç muayene istasyonlarıyla yapılan sözleşmede kredi kartı ödemesi olmadığını Bakanlık itiraf ediyor. Muayene için dört yıldır milyonlarca araçtan komisyon alınıyor. Bakanlığın aklına çalışma yapmak anca geliyor. Çalışma yapıyoruz dediği olay da yeni ihale 2025 yılı ocak ayında olacağı için yeni ihaleye bu şartı koymak. Dört yıldır haksızca alınan kredi kartı komisyonları için bir düzenleme yok.

"Rakam o kadar büyük ki, açıklamaktan korkuyorlar"

Tüketici mahkemeleri kararları araç muayene istasyonlarında kredi kartlarından alınan komisyonun haksız olduğunu ortaya koyuyor. Bu alanda çalışma yapmayan bakanlık, yeni sözleşme ile sorunu gideceği iddiasında. Bu arada bilgi edinme talebimde 'Bugüne kadar toplam ne kadar komisyon alındı?' sorusuna yanıt verilmezken, 'Araç muayene istasyonlarında kredi kart komisyonların tahsili ile ilgili istatistiki bilgi tutulmaktadır' diye aklımızla dalga geçmeye çalışıyorlar. Rakam o kadar büyük ki, açıklamaktan korkuyorlar."