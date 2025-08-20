Ankara'nın Çankaya ilçesinde araç yakan şüpheli M.E.F., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı'nın karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M.E.F. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldı.
Şüpheli M.E.F., sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Araç Yakan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
