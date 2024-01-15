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Arap Birliği, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi görüşmek üzere toplanacak - Son Dakika
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Arap Birliği, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi görüşmek üzere toplanacak

Arap Birliği, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi ele almak amacıyla bakanlar düzeyinde çevrim içi bir toplantı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda, Etiyopya ile Somaliland arasında imzalanan ve Somali'nin kuzeybatısında işletme imtiyazını içeren mutabakat zaptının yansımaları ele alınacak. Somali'nin talebi ve 12 Arap ülkesinin desteğiyle alınan toplantı kararında, Fas'ın başkanlık edeceği belirtildi.

Arap Birliği, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi görüşmek üzere toplanacak
15.01.2024 - 02:07,  Güncelleme: 02:09
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Arap Birliği, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimi görüşmek üzere bakanlar düzeyinde çevrim içi olarak toplanacağını duyurdu.

Mısır resmi haber ajansına (MENA) göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, gazetecilere, Arap Birliğinin 17 Ocak'ta dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi olarak acil toplanma kararı aldığını söyledi.

Zeki, toplantıda, "Etiyopya ile Somaliland arasında yasa dışı bir şekilde imzalanan ve Addis Ababa yönetiminin Kızıldeniz'de Somali'nin kuzeybatısında işletme imtiyazını aldığı bir mutabakat zaptının yansımalarının" ele alınacağını belirtti.

Toplantıya Fas'ın başkanlık edeceğini aktaran Zeki, toplantı kararının Somali'nin talebi ve 12 Arap ülkesinin desteğiyle alındığını aktardı.

Zeki, Somali'nin tutumuna ilişkin tam bir fikir birliği ve desteğin bulunduğunu ifade etti.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, dün yaptığı açıklamada, söz konusu mutabakat zaptının hükümsüz olduğunu söylemiş ve Etiyopya'ya Somali topraklarına müdahale uyarısında bulunmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ile aralarında Mısır'ın da bulunduğu birliğe üye çok sayıda ülke, anlaşmayı reddettiklerini ve Somali'nin toprakları üzerindeki egemenliğini desteklediklerini duyurmuştu.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını açıklamıştı.

Somali'nin tepkisini çeken anlaşma sonrası bölge ülkeleri liderleri, tansiyonu düşürme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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Etiyopya, Somali, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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