Arap ülkelerindeki bayram hutbelerinde Gazze ve Mescid-i Aksa vurgusu

Arap ülkelerindeki Kurban Bayramı hutbelerinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dualar edildi.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının haberine göre, Mescid-i Haram imamı Şeyh Mahir el-Muaykli bayram hutbesinde "Peygamberimiz safları birleştirmeye, ihtilaf ve bölünmeyi reddetmekte kararlıydı. Hac da bir araya gelmek, birlik olmak, eşitlik ve kardeşliktir. Çünkü Rabbimiz birdir, peygamberimiz birdir, kitabımız birdir, yaratılışımızın kökeni birdir." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Mescid-i Aksa için dua eden Muaykli, "Allah'ım, Filistin'deki kardeşlerimizin sıkıntılarını gider, şehadetlerini kabul et, yaralarını sar, hastalarına şifa ver, açlarını doyur. Allah'ım, işgalci Siyonistlere müdahale et, birliklerini boz, topluluklarını dağıt ve Mescid-i Aksa'yı koru." dedi.

Katar

Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Camisinde hutbe irad eden vaiz Yahya en-Nuaymi, Gazze için dua etti. Hutbe sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani de hazır bulundu.

Nuaymi hutbede şunları kaydetti:

"Bu mübarek bayramı, Allah'ın kalplerimizi arzular ve zevklerden, yalan ve ikiyüzlülükten, kin ve düşmanlıktan arındırdığı sevinç ve mutluluk günü olmasını diliyorum. En büyük bayram, Gazze'nin maruz kaldığı zulüm, haksız abluka ve yoğun saldırılardan kurtulduğu, aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın özgürleştiği gün olacaktır."

Umman

Umman Vakıf ve Din İşleri Bakanı Muhammed el-Mamari, Dahiliye vilayetindeki Sultan Kabus Camisi'nde verdiği hutbede "Ey her şeyin hükmü elinde olan Allah'ım! Filistin ve diğer yerlerde zulüm görenler için adaletinin azametine yaraşır bir zafer nasip et." şeklinde dua etti.

Hutbeyi dinleyenler arasında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said de bulundu.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kurban Bayramı namazını yeni idari başkentteki Mısır İslam Kültür Merkezinde (Mısır Camisi) kıldı.

Hutbede hac ibadetinin insan ruhunda başta hoşgörü ve insanlık olmak üzere yüce değerleri pekiştirmeyi amaçladığını vurgulanarak, doğru davranışlara sahip olmanın ve hayır işleyen biri olmanın önemine dikkat çekti.

Mısır'da başkent Kahire'deki tarihi Amr bin As Camisi başta olmak üzere birçok camide Gazze ve Mescid-i Aksa için dualar edildi.

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkent Cezayir'deki Cezayir Camisi'nde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Cezayir Camisi'nin müezzini Şeyh Muhammed el-Hasani, hutbede, "Siyonist işgalcilerin Filistin'deki savunmasız halka karşı gerçekleştirdiği vahşi saldırıları" hatırlatarak, "Filistinlilerin, Cezayir halkının kurtuluş devrimi sırasında vatanı kurtarmak ve onurunu yeniden tesis etmek için verdiği mücadeleye benzer meşru bir direniş sergilediğini" vurguladı.

Ürdün

Ürdün'de Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı tarafından belirlenen farklı bölgelerdeki cami ve meydanlarda binlerce kişi Kurban Bayramı namazını kıldı.

Ürdün Müftüsü Ahmed el-Hasenat irad ettiği hutbede direnen Gazze halkı için dua etti.

Hasenat, "Allah'ım, şehitlerimizin şehadetini kabul et, yaralılarımızı iyileştir, Filistinlilere ve direnen Gazze halkına yardım et, zafer ve ferahı yakın kıl, ümmeti iyilik, hak ve adalet üzerinde topla." ifadelerini kullandı.