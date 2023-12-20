Arda Güler\'in imzaladığı poster Ilgaz\'a ulaştırıldı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in Ilgaz ilçesi için imzaladığı poster ilçeye ulaştırıldı.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun "Yeşil Ilgaz'a sevgiler" notuyla imzaladığı posteri sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Öztürk, "Milli gururumuz, Real Madrid'de forma giyen futbolcumuz Arda Güler'in yeşil Ilgaz'ımıza ithafen imzaladığı posterini sevinç ve gururla karşıladık. Posterin Ilgaz'ımıza ulaştırılmasında emeği geçen Nuray Bostanoğlu ve kardeşi Fatih Bostanoğlu ile oğlu Yasin Bostanoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk futbolunun gelişmesindeki katkıları ile uluslararası camiada ülkemize yaşattığı sevinç ve gurur için değerli futbolcumuz Arda Güler'e teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dilerim." ifadesini kullandı.