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Ardağan-Kars kara yolunda TIR kazası - Son Dakika
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Ardağan-Kars kara yolunda TIR kazası

Ardağan-Kars kara yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, 8 araç birbirine girdi. Kapanan yol, 4 saat süren çalışma ile ulaşıma açıldı.

24.12.2023 - 10:27,
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ARDAHAN- Kars kara yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, 8 araç birbirine girdi. Kapanan yol, 4 saat süren çalışma ile ulaşıma açıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu Taşlıdere köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, yol ulaşıma kapandı. 8 ağır tonajlı aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri, sevk edildi. 4 saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırılarak yol, yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

Ardağan-Kars kara yolunda TIR kazası
Kaynak: DHA
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