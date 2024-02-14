Ardağan'da Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika
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Ardağan'da Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Ardağan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Cemal Tural Tabiat Parkı ormanlık alanında yemleme çalışması yaparak hayvanlara destek oldu. Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'ın zengin doğal çeşitliliğini korumak amacıyla bu faaliyetin gerçekleştirildiğini belirtti.

14.02.2024 12:46
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ARDAHAN'da yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi bulunca, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ardahan'da geçen haftadan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından, Cemal Tural Tabiat Parkı ormanlık alanında yemleme çalışması yaptı. 1 metreye varan kar üstünde güçlükle yürüyen ekipler, taşıdıkları et, ot ve buğday oluşan yemleri belirlenen alanlara bıraktı. Görevliler, ağaçlara da sincaplar için içinde yiyecek bulunan yuvalar astı.

Ekiplerle birlikte doğaya yem bırakan Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'ın karaca ve vaşak gibi koruma altında olan hayvanlara ev sahipliği yaptığını belirterek, 'Kar yağışının çok olması sebebiyle yabani hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Ardahan coğrafyası, çok çeşitli yaban hayvanlarını barındırıyor. Ekiplerimiz, Ardahan'ın bu doğal çeşitliliğini gelecek nesillere aktarmak için böyle bir faaliyet icra ettik' dedi.(DHA)

Ardağan\'da Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ardağan'da Kar Altında Kalan Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika
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