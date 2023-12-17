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Ardahan'da Kar ve Sis Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor - Son Dakika
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Ardahan'da Kar ve Sis Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor

Ardahan'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor. Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle buzlanma meydana gelirken, Kars'ta da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluşurken, bazı araçların camları buz tuttu.

Ardahan\'da Kar ve Sis Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyor
17.12.2023 - 10:55,
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Ardahan'da etkili olan kar ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yüksek kesimlerde karla birlikte yer yer sis etkili oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipinin oluşturduğu buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Söz konusu yolda ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Yolda çalışma yürüten Karayolları ekipleri, sürücülerin buzlanma ve sise karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kars

Kars'ta da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı araçların camları buz tuttu. Bazı sürücüler araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı ile kaplandı. İlçedeki bazı küçük gölet ve şelaleler dondu.

Kaynak: AA
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Karadeniz, Ardahan, Kars, Son Dakika

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