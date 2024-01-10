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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat, Ardahan- Çıldır, Türkgözü-Posof- Damal kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan- Kars kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı.
Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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