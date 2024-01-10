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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ardahan-Şavşat, Ardahan-Çıldır, Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ardahan-Kars kara yolunda ise bazı tırlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

10.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:51
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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat, Ardahan- Çıldır, Türkgözü-Posof- Damal kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan- Kars kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan\'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kaynak: İHA
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