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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat, Ardahan- Çıldır, Türkgözü-Posof- Damal kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ardahan- Kars kara yolunda da bazı tırlar yolda kaldı.

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.