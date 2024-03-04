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Ardahan'da turistlerin atlı kızak keyfi

ARDAHAN - Hava sıcaklığının eksi 9 olduğu Çıldır Gölü, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere güneşli güzel günde eşsiz kış manzaraları sunuyor.

Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde gezinmek isteyen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfi yaşıyor.

Muhteşem doğanın keyfini yaşayıp bu güzel anları fotoğraf çekilerek de ölümsüzleştiren turistlerden Emre Erkin, Çanakkale'den Çıldır Gölü'ne atlı kızak heyecanını yaşamak için geldiğini söyleyerek, "Atlı kızağa binme çok keyifli ve çok eğlenceliydi. ve vermiş olduğu huzur ve keyif bambaşkaydı. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka ziyaret etsinler. Atlarımız zaten Türklüğün simgesi olarak Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş bulunuyor. Atlı kızak heyecanını herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'nde balık tutmanın yanı sıra, kar motoru ile donan gölün etrafını turladıktan sonra atlı kızaklar ile göl üzerinde tatlı bir gezintiye çıkıyor.