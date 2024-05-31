Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Su Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda su verimliliği, içme ve kullanma suyu güvenliği, su kaynaklarının korunması ile etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi planları görüşüldü.

31.05.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 31 Ocak 2023'te başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" çerçevesinde Ardahan Valiliğinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen toplantıda, su verimliliği, içme ve kullanma suyu güvenliği, su kaynaklarının korunması ile etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi planları görüşüldü.

Toplantıda kurum temsilcileri, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı.

Vali Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve artan nüfus ile su kaynaklarının öneminin bir kat daha arttığını, bununla ilgili herkesin sorumluluk alması gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde yürütülen "Su Verimliliği Seferberliği"nin önemini vurguladı.

Toplantıya, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanı Zakir Turan, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve uzmanlar katıldı.

Kaynak: AA

Ardahan Valiliği, Hayrettin Çiçek, Ardahan, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:06 Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Başkanlığında Su Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement