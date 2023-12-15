Ardahanlı kadın yetiştiriciler Muğla\'da süt işletmelerini gezdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Süte Değer Katan Kadınlar" projesi kapsamında Ardahan'dan gelen kadın yetiştiriciler, Muğla'da süt işletmelerini gezerek tecrübe edindi.

İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç ve şube müdürleri tarafından karşılanan kadın yetiştiriciler, Muğla tarımı ve kadın üreticilerle ilgili proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fethiye ve Milas ilçelerindeki süt işletmelerine düzenlenen teknik gezide kadın üreticiler, işletmelerdeki son teknolojiyle yetiştiriciliği yerinde görme imkanı buldu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammet Sevinç, Ardahan'dan gelen kadın üreticileri Muğla'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Sevinç, düzenlenen teknik gezilerle üreticilerin modern teknolojiyi kullanan ve üretim yapan hayvancılık işletmeleri yerinde görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Kadın üreticilerden Yeşim Fatma Sarıkaya, hayallerini kurduğu çiftliği Muğla'da gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirterek, teknik gezi ile çok şey öğrendiklerini ifade etti.