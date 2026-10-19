Arguvan\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve Kaymakam ziyaretiyle kutlandı

Arguvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü çelenk sunumu ve Kaymakam ziyaretiyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arguvan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü, Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan'ın Nazım Hikmet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kutlandı. Muhtarlar daha sonra Kaymakam Salih Ağar'ı ziyaret etti; programın ardından yemek ikramı yapıldı.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.
Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan'ın Nazım Hikmet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra muhtarlar, Kaymakamı Salih Ağar'ı ziyaret etti. Program sonrası yemek ikramı yapıldı.
Programa, Belediye Başkanı Ersoy Eren, İlçe jandarma Komutanı Arif Zübeyir köse, İlçe Emniyet Amiri İsmail Taha Nazlı ve ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?