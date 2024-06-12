Arhavi'de AFAD çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arhavi'de AFAD çalışmaları değerlendirildi

Arhavi ilçesinde, AFAD tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, afetlerde oluşabilecek hasar ve zararları en aza indirmek amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Toplantıya, AFAD yetkilileri ve ilçe yöneticileri katıldı.

12.06.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

AFAD Başkanlık Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Arhavi Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, yaşanabilecek afetlerde oluşabilecek hasar ve zararları en aza indirmek amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Afetlerin yaşanmaması için tüm kurumlarla çok etkin ve sıkı bir koordinasyon içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, bu nedenle planlama ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu ise afet riski olan bölgeler, geçmişte yaşanan afetler ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

DSİ Bölge Müdürü Sinan Yıldız da Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi ve yan kolları ile köylerde yapılan ve yapılması planlanan rüsubat kontrolü bent ve taşkın koruma çalışmalarını anlattı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Arama Kurtarma Ekibi ve AFAD personeli katıldı.

Kaynak: AA

Arhavi, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arhavi'de AFAD çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Arhavi'de AFAD çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement