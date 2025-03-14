Arıza Ekipleri Arazide İftar Açtı - Son Dakika
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Arıza Ekipleri Arazide İftar Açtı

Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, iftarını arazide kesintisiz enerji sağlarken yaptı.

14.03.2025 14:24
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Elektrik arıza ekipleri iftarını arazide yaptı

BİTLİS - Bitlis'te elektrik arıza ekipleri kesintisiz enerji hizmeti sağlamak için iftar saatine denk gelen arızalar sırasında bulundukları arazide oruçlarını açıyor.

Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, akşam ezanı okununca oruçlarını yanlarında getirdikleri kumanyayla açtılar. İftara yaklaşık bir saat kala Küllüce köyünde arıza ihbarı alan ekipler hemen köye doğru harekete geçti. Arızanın giderilmesi biraz uzun sürünce akşam ezanının okunmasıyla birlikte ekipler her ihtimale karşı yanlarında bulundurdukları domates, salatalık, peynir ve ekmekle iftar açtı.

VEDAŞ ekipleri, vatandaşların özellikle Ramazan ayında enerjisiz kalmaması için fedakarca çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. VEDAŞ Koordinatör Mühendisi Muhammet Danışman, arıza ekiplerinin her şartta vatandaşların mağdur olmamaları için sahada olduklarını belirterek, "Arıza bakım onarım personellerimizle beraber 7/24 kar kış demeden enerji akışının sağlanması için sahalardayız. Özellikle bu yoğun kış döneminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına yoğun çabalar veriyoruz" dedi.

İşletme Mühendisi Enes Baş, özellikle Ramazan ayında ekiplerin yanlarında iftar ve sahur zamanları için kumanya olduğunu ifade etti. Baş, ""Ramazan ayında vatandaşlarımızın iftarda ve sahurda enerjisiz kalmaması için ekiplerimizle sahadayız. Kar kış yağmur ve zorlu hava şartlarında demeden enerji sürekliliğini sağlamak adına tüm arızalarımızı en hızlı şekilde tespit edip ekiplerimizi koordine ediyor ve çözüme ulaştırıyoruz. Ramazan ayında da oluşabilecek her türlü duruma hazırlık olarak kumanyalarımızı yanımızda taşıyoruz" dedi.

Arıza ekibi personellerinden Nihat Gümüş, ise arızaların iftar zamanına denk geldiğini belirterek "İftara yakın arızaya geldik. İftara yetişemeyeceğiz öyle görünüyor. Dağıtılan kumanyayla birlikte burada iftarımızı açacağız. Daha sonra bir arızamız daha var o bölgeye doğru intikalimizi sağlayacağız. İftar ve sahurda enerjisi kesintisiz sağlamak için burada çalışıyoruz. Çalışmaya da gayret ediyoruz. Arazi şartları mevsim şartları demeden arızayı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Bitlis, Enerji, İftar, Son Dakika

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